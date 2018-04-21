TÜFAD 2024 Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'ne 600 çocuk katıldı

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen, TÜFAD 2024 Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği, Antalya’da başladı.Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen şenliğe, 48 takım ve derneğin şubeleri tarafından seçilmiş 600 yetenekli çocuk katıldı.TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, şenlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adaylık başvurusunda bulunduğunu anımsattı.Futbol şenliğinde 2024’te A Milli Takım’da forma giyecek futbolcular çıkarmayı hedeflediklerini belirten Dilber, TÜFAD olarak her yıl bu etkinlik için ülkenin en ücra köşelerini tarayarak yaklaşık 20 bin çocuğa ulaştıklarını anlattı.Bu çocukların en yeteneklilerini Antalya’da düzenledikleri futbol şenliğinde buluşturduklarını vurgulayan Dilber, "Bu şenlikte çocuklarımız, gerek genç milli takım antrenörleri gerekse profesyonel takımların oyuncu izleme ekipleri tarafından gözlemlenmektedir. Tespit edilen futbolcularımızın, profesyonel takımlarımızın altyapılarına, oradan da genç milli takımlara kazandırıldıklarını memnuniyetle takip etmekteyiz." diye konuştu.Şenliğe destek olmak amacıyla Türk futboluna emek veren Tınaz Tırpan, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Sedat Özden, Ergün Penbe, Giray Kaçar, Mehmet Gönülaçar da organizasyon da hazır bulundu.Şenlik, 23 Nisan’a kadar devam edecek.