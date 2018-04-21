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Trabzonspor camiası kahvaltıda buluştu

Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim kurulu, Trabzon’da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurul temsilcileriyle bir araya geldi.

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Trabzonspor camiası kahvaltıda buluştu
Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim kurulu, Trabzon’da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurul temsilcileriyle bir araya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde, başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu tanışma ve sohbet kahvaltısına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, eski kulüp başkanlarından Faruk Özak, Salih Erdem, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kurul üyeleri ve eski yöneticiler katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kahvaltıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde olduklarında karşılarında hiç kimsenin duramadığını belirterek, en kısa zamanda kaybolan bu değeri ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Ağaoğlu, 1970’li yıllarda Trabzonspor’u diğer takımlardan farklı kılan özelliklerin bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bizi diğer takımlardan farklı kılan birçok faktör vardı ama en önemlisi birlik ve beraberliğimizdi. Biz bunu kaybettiğimiz zaman gücümüzden çok şey kaybediyoruz. İrtifa kaybediyoruz. Biraz birbirimize sokulduğumuz zaman fotoğraf farklılaşıyor. Bu sefer dışarıdan bize kafa çeviriyorlar ve rahatsızlıkları hemen su üstüne çıkıyor. Şu anda kimse bizimle ilgilenmiyor. Çünkü içimizde olması gereken birliği ve beraberliği, dayanışmayı ne yazık ki ön plana çıkaramadık. İnşallah bugünden sonra çok daha farklı bir şekilde, bu birlik ve beraberliğimizi çok farklı seviyelere çıkartırız çünkü Trabzonspor herkesin bir değeri."

Trabzonspor’un hizmetkarı olduğunu ve belirli bir görev süresinin bulunduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Hizmet etmeye geldim. İnşallah Allah nasip ederse layıkıyla bunu yaparım. Bu bir gelenektir. Bundan sonra daha da ileriye taşınması lazım. Bunu da ancak bizim birlik ve beraberliğimiz sağlar. Bundan da hiç şüphem yok, tereddüdüm yok. İstanbul’da bana bir gazeteci, ’İstanbul’dan Trabzon’u nasıl yöneteceksin?’ dedi, ben de kendisine, ’Bize her yer Trabzon.’ dedim. Bu ülkede genel kurula Mardin’den, Diyarbakır’dan, Muş’tan, Siirt’ten, Antalya’dan, Erzincan’dan oy vermek için katılan delegeler var ise bu takımın sırtının yere gelmesi mümkün değil. Sadece birlik ve beraberlik içinde birbirimize omuz vermemiz gerekiyor. Bu organizasyonu İstanbul’da yapacağız. Türkiye genelinde de bu tarz organizasyonlarımız olacak. "

- Gümrükçüoğlu’ndan yardım kampanyası önerisi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise kulübün içinde bulunduğu durumdan kurtulması için bir kampanya düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Gümrükçüoğlu, Trabzonspor’un borcunu eritmek için kampanya başlatma çağrısında bulunarak, "500 milyona mı ihtiyacımız var? Diyeceğiz ki görelim herkesi. Kapı kapı dolaşıp sonuç alacağımıza inanıyorum. Başkanımızın hesabını kitabını yaparak adım atacağına inanıyorum. Böyle bir kampanya yapmak ve başlatmak lazım. Bütün altyapısını da yapmaya hazırım. 3-5 ay maaşımı vereyim sorun yok. 50 bin kişi onar bin lira verirse 500 milyon eder. Trabzon’un sınırlar içerisindeki nüfusu 780 bin, Trabzonlu olup köklerini unutmayan insan sayısı 4 milyon kişi. Köydeki Fatma teyzem 10 lira verir, Faruk ağabey 50 bin lira verir. Bu kampanya başlasın. Ben maaşımı vermeye hazırım. Onun dışında da temin edebilirsem ederim. " diye konuştu.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Özak, Trabzonspor’u sağlam zeminlere oturtacaklarına inandığını belirterek, "Sorunlarımız büyük ama imkanlarımız da büyüktür. Sabırla, doğru ifadelerle, iyi niyetli çalışırsak, niyet hayır olunca akıbet hayır oluyor. Çok kısa zamanda olmasa da orta vadede bu işi iyileştireceğiz ve ondan sonra da daha sağlam zeminlere oturtacağız." ifadelerini kullandı.

AA


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