TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta kuralar çekildi

Bu sene 11'incisi düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ana tablo kuraları çekildi. Koza World of Sports The Club Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi seremonisinde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Turnuva Direktörü Yavuz Selek, WTA Süpervizörü Cristina Romero, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu ve İpek Öz hazır bulundu.Kura çekimi seremonisinde konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Sezonun en heyecanla beklediğimiz haftalarına girmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki sporcularımız her iki turnuvada da başarılı sonuçlar alacaklar. Türk tenisine katkılarından dolayı sponsorlarımız Garanti Koza ve Türk Ekonomi Bankası'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Türkiye Tenis Ligi'ni bu sezon yeniden organize edeceklerini dile getiren Durmuş, "16 takımın yer alacağı bir Türkiye Tenis Ligi modeli oluşturduk. Garanti Koza Park'ta düzenlenecek organizasyonu bu yaz hayata geçireceğiz. Tenis camiasındaki birlikteliğin tüm Türkiye'ye yayılması adına önemli bir proje olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Türkiye Tenis Ligi projesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Turnuva Direktörü Yavuz Selek, "WTA Turu'nun prestijli turnuvalarından TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta yine birbirinden önemli yıldızlar mücadele veriyor. Dünya 2 numarası Caroline Wozniacki Türk sporseverlerin karşısına çıkacak. Milli tenisçilerimizin başarılarını konuşacağımız keyifli bir hafta olmasını temenni ediyorum" diyerek konuşmasını noktaladı.Toprak zemindeki turnuvada wildcard ile ter dökecek Türk raketler Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu ve İpek Öz'ün birinci tur rakipleri belli oldu. Buna göre 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Türk tenisinin en büyük zaferine imza atan Çağla Büyükakçay, Garanti Koza Park'taki ilk sınavını klasmanın 49'uncu basamağındaki Yunan Maria Sakkari önünde verecek.Ayla Aksu'nun Fransız Pauline Parmentier ile eşleştiği ana tablo ilk turunda İpek Öz'ün rakibi ise Ukraynalı Kateryna Bondarenko oldu. TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın 1 numaralı seribaşı ismi Danimarkalı yıldız Caroline Wozniacki, açılış turunda Rus Ekaterina Alexandrova; 2 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Çinli Wang Qiang; 3 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska ise Hırvat Donna Vekic ile oynayacak.