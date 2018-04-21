Tayfun Korkut'tan olay Fenerbahçe-Beşiktaş yorumu





Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'ın başında yakaladığı başarıyla Almanya'da adından sıklıkla söz ettiren Türk teknik adam'tan'ndaki olaylımaçıyla ilgili çok konuşulacak bir yorum geldi.Eski milli futbolcu, yaşananların kendisini şaşırtmadığını söylerken bu tip olayları daha önce de gördüğünü ancak'in yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.Korkut, "" ifadelerini kullanırken basın mensuplarına da çok ilginç bir tavsiyede bulundu:Tayfun Korkut, 1995-2000 yıllarında Fenerbahçe, 2004-2006 yıllarında da Beşiktaş forması giymişti.