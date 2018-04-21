Taha Yalçıner: Maçın önüne geçti!

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"Maça çok istediğimiz gibi başlayamadık. 2-0 geriye düştük ama yakalamayı başardık. Maçın önüne geçecek bir pozisyon var. Douglas'ın pozisyonu ofsayt değil diyorlar. Orada ofsayt kalkmasa penaltı ve kırmızı olacak ve öne geçeceğiz. Bugün olan tam bir facia. Avantaj bize geçecekti. Kötü de bir gol yedik.Oyuna girer girmez 5 saniye sonra gol oldu. Ben daha pozisyonumu almadan maçı başattı hakem. Ancak artık bunu unutmamız lazım. Alt taraf çok sıkışık. Kayseri'de kazanmamız gerekiyor. Düşmeyi hak etmiyoruz. Buralara geldik ama buradan çıkacak gücümüz var"