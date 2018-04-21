SPAL - Roma maç sonucu: 0-3

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'da'ne kalabilme mücadelesi veren, 33. haftada çıktığıdeplasmanından'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen başkent ekibi, soyunma odasına da bu skorla üstün girdi.İkinci yarıda(52) ayağından bulduğu golle rahatlayan Roma,'in 60'ta kaydettiği kafa golüyle de son sözü söyledi.Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuzise mücadelenin 67'nci dakikasında'ın yerine oyuna dahil oldu.Roma, bu sonuçla puanını 64 yaparak 3. sıraya yükseldi.