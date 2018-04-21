Son dakika! Galatasaray taraftarına büyük şok!

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Süper Lig'de bu akşamile deplasmanda oynayacak olan, karşılaşmaya İstanbul'daki taraftarından yoksun çıkacak.Türk Hava Yolları'nın Alanya - Gazipaşa seferi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. bunun sonucunda isetaraftarları ve takımı takip eden basın mensupları havaalanında kaldı. Sorun çözüme kavuşturulamadığı takdirde İstanbul'daki taraftarlar ve basın mensupları maça gidemeyecek.