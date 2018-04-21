Son dakika - Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile ilgili flaş gelişme...

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'in yaralandığı olaylara ilişkintarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 23'e yükseldi.Maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelendiği ve olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu belirtilen S.D. de yer alıyor.