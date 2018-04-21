Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde yok

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Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-3





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Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken, Galatasaray'a derbi öncesi Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Maçın 59'uncu dakikasında Alanyasporlu Douglas'a yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet veren deneyimli stopere, bu pozisyonda maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kart gösterildi.Sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.Teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı, Maicon - Jason Denayer ikilisine görev vermesi bekleniyor.