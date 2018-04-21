  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Şenol Güneş o anları anlattı: Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünden gelen bir madde ile başında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş, yaşananları anlattı. Güneş, kafasındaki dikişlerin sahte olduğu yönündeki söylentilere sert bir şekilde karşılık verdi.

21 Nisan 2018, Cumartesi 11:40

  • - A
  • + A


Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Hürriyet ve Spor Arena'ya konuştu! Mehmet Arslan'ın sorularını yanıtlayan Beşiktaş teknik direktöründen çarpıcı sözler...

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olayların baş kahramanı haline gelmişti. Bütün ülke o anda ne yaşadığını merak ediyordu. “İnşallah bu bir milat olur diyerek” söze başladı. Sinirli değil üzgündü. Üzüntüsü de sesine yansıyordu. Bu ruh hali ile aklına gelen ilk çözüm önerisini dile getirdi: “Bundan sonra sahalarda birine kağıt bile atılsa, kime atıldığına bakmadan ev sahibi takım sahayı terk etsin.” Sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardıklarını diye getirdi: “Bu işi çözeceksek yine futbolcusuyla, antrenörüyle biz çözeceğiz” Sonra mı?.. Sonrasını ben sordum, Şenol Güneş yanıtladı:

Hocam geçmiş olsun. Ne oldu dün akşam?

Edilen küfürlerden dolayı Tolga tartışıyordu. Ben araya girdim. ‘Yapmayın’ dedim. Bir anda kafama bir şey isabet etti. Benim açımdan baktığımda aklıma tek bir şey geliyor. Acaba Fenerbahçe’nin içinde bir sorun mu var?
İlişkili Haber

Şenol Güneş: Benim ilacım 5'te 5!


Neden böyle düşündünüz?

Maç 0-0. 10 kişi kalan biziz. Saha güzel, ambiyans güzel. Bir golümüz verilmedi. Futbolcularım sahada kimseyi tahrik etmedi.

Başınıza ne isabet etti?

Bilmiyorum sert bir cisim geldi. Sonra ayağa kalktım. Tünele girdiğinizde yere yığıldınız. Ne oldu orada? Hatırlamıyorum. Nereye gittim, ne yaptım bilmiyorum. Odaya girdikten sonra başım ağrıdı. Biliyorsunuz futbolculuk dönemimde Erman Toroğlu ile bir çarpışma yaşamıştık. O nedenle endişe ettiler. Başınıza 5 dikiş atıldı.

Sosyal medyada bu speküle edildi. Hiç yara izi yok diye?

Niye atsınlar dikişi? Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı? Diyelim ki hiçbir şey atılmadı, benim de kafama bir şey gelmedi. Rahat mı edecekler? 4 yerde olaylar olmuş. Kornerde anahtar atılmış. Oyuncum sadece anahtarı göstermiş. İkinci kez olay tekrarlanmış. Hiçbir tepki vermeden, seyirciyi tahrik etmeden o bölgeden uzaklaşmış. İlla ağır komalık mı olmak lazım? İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. O zaman Şenol Güneş attırdı. ‘Kafama at dedi sonra da poz verdi...’ Sonra da bunun üzerine konuşuyorlar.
İlişkili Haber

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şenol Güneş arasında konuşulanlar...


Peki ne yapılması lazım?

Bir daha sahalarda bırakın taşı, kağıt bile atılsa ev sahibin takımın sahayı terk etmesi gerekiyor. Benim sahamda atılıyorsa, kime atılırsa atılsın, benim terk etmem lazım. O haklı bu haksız gibi, geçmişte de şu olmuştu gibi sözleri de bir yana bırakalım. Cahillikle bir yere varamayız.

Bunu yapabilir mi Türkiye?

Yapmamız lazım. Geçmişte çok yaşadık bunları. Geçmişte şu oldu, bu oldu, hesaplaşma olmaz. Artık bunların olmaması lazım. Eskiden futbolcu suçlanırdı. Eğitimsiz vs diye. Ama artık her şey değişti. Bununla birlikte davranışlar da değişmeli artık. Bakın sahaya. 10 kişi kaldık. Attığımız gol sayılmadı. Biz mi tahrik ettik? Buna rağmen hiçbir şey yapmadık.

Olaylar olurken Fenerbahçe teknik ekibinin ve oyuncuların davranışı nasıldı?

Yukarıda Allah var, Aykut hocam da çok uğraştı iyi niyetle, Volkan Demirel de.
İlişkili Haber

Koridorda söz düellosu


Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi arayıp ‘geçmiş olsun’ demiş.

Evet. Bu tür durumlarda ilgisini esirgemez. “Geçmiş olsun, üzülme” dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine. “Sağ olun siz tesisleri yapıyorsunuz. Ve sizin daha önemli öncelikleriniz var. Bu işi düzelecekse yine biz düzelteceğiz, futbolcusuyla, antrenörü ile birlikte” dedim.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »