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Şair Gençer O'nun Ankara at yarış tahminleri

Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

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Şair Gençer O'nun Ankara at yarış tahminleri
21 Nisan Cumartesi Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

 ÖZPAR Yüksleen Formu İle Kazanmaya yakındır
 
1.Ayak: Son yarışında çim pistte favorilerin arasında yer alan Zegna İngiltere Derby galibi Pour Moi’nin yavrusudur. Çim pist koşusu vasatın üstünde olan bu atın kum pistte bir önceki yarışıyla beraber favorimdir. İlk yarışında yakın ara bitiren Wait With Hope etkili koşması beklenecek diğer isimdir. Double honor ise iyi bir aygırın tayı olup hızlı orijinli bu tay kariyerine kazanarak başlayabilir.     
 
2.Ayak: Ali Orhan Birol Koşusu geçen yıl kazanan Piano Sonata’nın Gazi galibi olmasıyla dikkate alınan bir koşu olacak. Bu kez katılımcılara bakarsak son birinciliğini Ankara’da A2 koşuda olan Civanım dikkate alacağım ilk isimdir. Adana’da Distant Shining kazanırken ikinciliği başarılı olan bu tay bu grupta kazanmaya yakın isimlerin başında gelecektir. Geçen yılın flaş tayı Armondo tendon problemi etkilemediği takdirde bu grupta şanslı isimlerden biridir. Vancouver, Sumel Han ve Askoroz kalitesini ispatlamış atlar ve bu grupta birinciliği zorlayabilirler. Ankara pistini seven Akon sürpriz tay olur.    
 
3.Ayak: Son yarışındaki temposu ile çok beğenilen Özpar Cevdet Karataş serbest handikapta üçüncü kalmıştı. Bu kez 1600 metrede daha uygun rakipler arasında koşacak olan safkan banko atımdır.             
 
4.Ayak: 2017 yılında sesi soluğu pek çıkmayan Denizim 2016 yılındaki süper sezonunu aratmıştı. 2018’e kazanarak başlarken sorunlarından kurtulmuş gözüken Denizim bir kez daha iyi koşacaktır. Tempo yarışlarının kuvvetli ismi Kızılhan ise bilinen stili ile durmayarak bitirebilir riske girmek istemeyenler iki ismi ve Enderefe’yi de yazabilir.  
 
5.Ayak: Gücü belli isimlerin bu tip mücadelelerinde gününde olan daha iyi sonuç almaktadır. Beleki, Endless Power, İlknur Sultan ve Alfakızı sıraıyla öneride bulunacağım.    

6.Ayak: 1600 metredeki günün kapanış koşusunda Budunalp son kazandığı yarış ile bir kez daha şanslı gözüküyor. Rövanşa çıkacak olan Satanhan ve Ünalamca öncelikli rakipleri olarak yazılmalıdır.  Akarnejat, Özreis ve Montego sürpriz atlarımdır.
 
1.AYAK 2. AYAK 3.AYAK 4.AYAK 5.AYAK 6.AYAK
9 7 1 6 3 13
7 5   // 5 2
2 11   1 1 1
  1   3 2 11
  2       7
  4       4


 
 


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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