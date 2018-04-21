Real Madrid için Mauro Icardi iddiası!





Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Bu sezon "BBC" olarak adlandırılanve'dan oluşan hücum attı sıklıkla eleştirilen, golcü transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.Kulübün simge isimlerinden'a verdiği röportajda Inter'in yıldız golcüsü'nin Madrid devine gelmek için hazır olduğunu söyledi.Figo, söz konusu mülakatta Icardi gibi yıldız oyuncuların her duruma adapte olabilecek kalitede olduklarını da sözlerine ekledi.Bu sezon'ne kalabilme mücadele veren Inter'de çıktığıatan Icardi, Serie A'da gol krallığı yarışında'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.