Potada derbi heyecanı

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan ile yarın karşı karşıya gelecek.Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.Son 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 26. haftaya 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 10. sırada girdi.Ligde 17 galibiyet, 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş Sompo Japan ise sıralamanın 4. basamağında bulunuyor.Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan maçı siyah-beyazlılar 80-78 kazandı.