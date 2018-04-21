Pınar Karşıyaka: 78 - Muratbey Uşak: 74





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında’ı 78-74 mağlup etti.İzmir ekibi, Banic ve Jones’un sayılarıyla müsabakanın ilk 4 dakikasında 6-2 öne geçti. Banic’in 10 sayı kaydettiği ilk periyodu ev sahibi ekip, 22-15 önde bitirdi.İkinci çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, 15. dakikada farkı 1’e indirdi: 30-29. Muratbey Uşak, Miles’ın sayılarıyla beraberliği yakalasa da Kennedy’nin son saniye basketiyle Pınar Karşıyaka, soyunma odasına önde gitti: 38-36.İkinci yarı, karşılıklı sayılarla başlarken, 23. dakika 44-44’lük eşitlikle geçildi. Beraberlik, üçüncü periyodun sonunda da devam etti: 61-61.Karşılaşmanın son çeyreğinde İzmir temsilcisi, Jones’la üç sayılık basketler bulurken, konuk Muratbey Uşak’ı ise Watson’ın sayıları oyunda tuttu. Maçın son iki dakikasında yeniden skorda öne geçen Pınar Karşıyaka, salondan 78-74 galip ayrıldı.Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal AtatürkHakemler: Ali Şakacı, Osman Sinan İşgüder, Serhat BükerBanic 16, Waters 7, Kennedy 15, Jones 20, Erdi Gülaslan 3, Akif Egemen Güven 4, Wood 6, Metin Türen 5, Berk Uğurlu 2Watson 15, Calloway 12, Tayfun Erülkü 11, Ofoegbu 1, Carmichael 13, Solomon 2, Şafak Edge 9, Miles 111. Periyot: 22-15Devre: 38-363. Periyot: 61-61