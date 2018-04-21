  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Pınar Karşıyaka: 78 - Muratbey Uşak: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, Muratbey Uşak’ı 78-74 mağlup etti.

  • - A
  • + A
Pınar Karşıyaka: 78 - Muratbey Uşak: 74
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, Muratbey Uşak’ı 78-74 mağlup etti.

İzmir ekibi, Banic ve Jones’un sayılarıyla müsabakanın ilk 4 dakikasında 6-2 öne geçti. Banic’in 10 sayı kaydettiği ilk periyodu ev sahibi ekip, 22-15 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, 15. dakikada farkı 1’e indirdi: 30-29. Muratbey Uşak, Miles’ın sayılarıyla beraberliği yakalasa da Kennedy’nin son saniye basketiyle Pınar Karşıyaka, soyunma odasına önde gitti: 38-36.

İkinci yarı, karşılıklı sayılarla başlarken, 23. dakika 44-44’lük eşitlikle geçildi. Beraberlik, üçüncü periyodun sonunda da devam etti: 61-61.

Karşılaşmanın son çeyreğinde İzmir temsilcisi, Jones’la üç sayılık basketler bulurken, konuk Muratbey Uşak’ı ise Watson’ın sayıları oyunda tuttu. Maçın son iki dakikasında yeniden skorda öne geçen Pınar Karşıyaka, salondan 78-74 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka: 78 - Muratbey Uşak: 74

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ali Şakacı, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Banic 16, Waters 7, Kennedy 15, Jones 20, Erdi Gülaslan 3, Akif Egemen Güven 4, Wood 6, Metin Türen 5, Berk Uğurlu 2

Muratbey Uşak: Watson 15, Calloway 12, Tayfun Erülkü 11, Ofoegbu 1, Carmichael 13, Solomon 2, Şafak Edge 9, Miles 11

1. Periyot: 22-15
Devre: 38-36
3. Periyot: 61-61


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »