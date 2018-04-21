Ozan Doğulu ve Hera yaza damga vuracak!

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Ünlü müzik adamının yeni keşfi olan Hera’yla beraber imza attığı 'Öle Öle' adlı şarkı müzikseverlerle buluştu. Doğulu, spor spikerliği de yapan Hera'ya çok güvendiğini söyledi. En büyük hobisi futbol oynamak olan Hera, Genç kuşağın bale ve piyano eğitimi aldı.