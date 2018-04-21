Obradovic hata istemiyor

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Turkish Airlines EuroLeague Play-Off’ta temsilcimiz, serinin 3. maçında 24 Nisan Salı günü saat 22.00’dedeplasmanında parkeye çıkacak.3 galibiyet alanın Final-Four’a katılmaya hak kazandığı ve Sarı- Lacivertliler’in 2-0 önde götürdüğü seride Kanarya’nın coachu, oyuncularından mutlak galibiyet bekliyor. Eğer Fenerbahçe bu maçı da kazanırsa, adını üst üste 4. kez Dörtlü Final’e yazdıracak. Bu doğrultuda Obradovic’in öğrencileri, yarın İspanya’ya gidecek ve maç günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.