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Natalie Portman İsrail'in ödülünü reddetti!

Yahudi oyuncu Natalie Portman, Genesis Prize Vakfı'nın ödülünü İsrail'in uyguladığı politikaları eleştirerek reddetti. Portman ödülü reddedince 5 yıldır düzenlenen ödül töreni bu yıl iptal edildi.

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Natalie Portman İsrail'in ödülünü reddetti!

Yahudi asıllı ünlü oyuncu Natalie Portman, her yıl başarılı bir Yahudi'ye verilen Genesis Prize Vakfı'nın 1 milyon dolarlık ödülü almayacağını dile getirerek bunun bir parçası olmayı reddetti.

Natalie Portman ödülü almama gerekçesiyle ilgili olarak "İsrail’de yaşanan son hadiselerin kendisini olağanüstü derecede rahatsız ettiğini ve İsrail’deki herhangi bir kamuya açık etkinliğe iştirak etmek konusunda kendisini rahat hissetmediğini ve ödül törenine gitmekle iyi bir vicdan sahibi olamayacağını" söyledi.

Natalie Portman'ın ödülü reddetmesiyle birlikte kurulduğu 2012 yılından beri düzenli olarak yapılan tören bu yıl iptal edildi.


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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
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23 Nisan 2018 Pazartesi

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1 Galatasaray 30 63
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3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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