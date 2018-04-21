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Mustafa Er: "Ayağa kalktık, şimdi koşma zamanı"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Karabükspor galibiyetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Ayağa kalktık, şimdi koşma zamanı" dedi. 

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Mustafa Er: "Ayağa kalktık, şimdi koşma zamanı"
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından 14 günlük lisansı bittiğinden dolayı karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Önce yüreklerine sonra ayaklarına sağlık. Gerginlik vardı takımda. Geçen haftaki oyun üstünlüğümüz bana göre yoktu. Ben bunu gerginliğe bağlıyorum. Uzun süren seriden sonra bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösterdiler. Ufak tefek hatalarımız oldu. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Maçtan çıkaracağımız çok ders var. Belki 3 farklı galibiyetimiz var ama çıkaracağımız çok ders var. Bundan sonraki süreçte zorluk derecesi daha yüksek maçlar oynayacağız. Bu oyun kalitesi o maçlar için bize sıkıntı oluşturabilir. Bunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha rahat hareket edeceğiz" dedi. 

Konyaspor maçında taraftarın da desteğiyle farklı bir havaya bürünebileceklerini ifade eden Er, “Biz o maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız ve inşallah o maçı da kazanacağız” diye konuştu. 

"Biz mağlup olacaksak acı çekerek rakip bizi yenmeli" 

"Oyuncu arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar" diyen genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Hepimiz taşın altına elimizi sokacağız. Hep beraber takımı ayağa kaldıracağız. Bugün de bunun başlangıcıydı. Şimdi ayağa kalktık, artık koşma zamanı. Her maça farklı şeylerle hazırlanıyoruz.
Mental hazırlık çok önemli. Mental olarak oyuncu hazırsa sahada bunu uygulaması daha kolay oluyor. Duygusunu yakalarsak direkt sahaya yansıyor. Bugün sadece gerginlikten dolayı oyun kalitemiz düşüktü. Bugün sadece ve sadece sonuç odaklıydı bizim için. Benim heyecan hep içimde var. Benim kaybetmeye tahammül edemeyen bir yapım var. Biz mağlup olacaksak acı çekerek rakip bizi yenmeli. Asla teslim olmamalıyız, asla maçı bırakmamalıyız. Biz büyük bir camiayız. Bunu da oyuncularımızla beraber, hep beraber bu sinerjiyi sahaya yansıtmak zorundayız." 

İHA


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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22 Nisan 2018 Pazar

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4 Fenerbahçe 29 57
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8 Kayserispor 30 44
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