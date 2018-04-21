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Mustafa Cengiz'in maç öncesi totemi

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yöneticileri Alanya'da Galatasaray Derneği üyeleriyle yemekte buluştu. Gazetecilere poz veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç öncesinde konuşma yapmayarak totem yaptığını söyledi ve soruları yanıtsız bıraktı.

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Mustafa Cengiz'in maç öncesi totemi
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yöneticileri Alanya'da Galatasaray Derneği üyeleriyle yemekte buluştu. Gazetecilere poz veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç öncesinde konuşma yapmayarak totem yaptığını söyledi ve soruları yanıtsız bıraktı.

Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel ve Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu'nun organize ettiği buluşma yemeğinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Antalya'da bulunan kongre üyeleri bir araya geldi. Tarihi Kızıl Kule'nin yanında bulunan bir restoranda gerçekleşen yemekte gazetecilerin röportaj isteğini geri çeviren başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın maçları öncesinde basına konuşmadığını, bunun kendisinin totemi olduğunu söyleyerek, gazetecilerin isteğini geri çevirdi.

GÜZEL: "MAYISLAR HER ZAMAN GALATASARAY'INDIR"

Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel ise yemeğin Galatasaray yönetimi ve dernekleri bir araya getirmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Güzel, "Antalya Galatasaraylılar Derneği olarak yemek düzenledik. Başkanımız ve Galatasaray yönetim kurulu üyelerini, Antalya'da yaşayan kongre üyeleri ve Alanya Galatasaray Derneği'nin katılımıyla bir araya geldik. Dileğim takımımızın 21'inci şampiyonluk kupasını kazanması. En çok bizim takımın hak ettiğini düşünüyorum. Mustafa Cengiz başkanımız da Ocak ayından bu yana güzel şekilde bugüne taşıdı. Mayıs ayındaki genel kurulda da bir 3 yıl daha vereceğimizi düşünüyorum. Nice güzel günleri Galatasaray olarak yaşayacağız. Daha önce başkanımızın dediği gibi Mayıslar her zaman Galatasaray'ındır" dedi.

DHA /Engin Anak
 


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2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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13 Antalyaspor 29 35
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