Murat Dalkılıç: Baba olmak istiyorum

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Popçu, 2 yıl evli kaldığı Merve Boluğur'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Artık ilişkisini saklamayan Dalkılıç, "Aşk insanı motive eden bir duygu. Aşktan uzak duran bir adam değilim. Çocuk hayalim hep vardı. Şimdiye kadar olmadı demek ki bir hayır varmış. 5 yıl içerisinde çocuğum olurinşallah" açıklamasında bulundu.