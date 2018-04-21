Murat Boz: Aslı çok değerli bir insan

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Murat Boz ve Aslı Enver'in 2.5 yıl önce 'Kardeşim Benim' filminin setinde başlayan ilişkileri ani bir kararla sona erdi. Aslı Enver'in evlilik baskısından bunalan Murat Boz'un ilişkiyi bitirdiği, hatta telefonunu bile değiştirdiği iddia edildi. Ayrılıkla ilgili suskunluğunu ilk bozan ünlü popçu oldu. Önceki akşam konser öncesi basının karşısına çıkan Murat Boz, "Ayrılık doğru. Aslı benim için çok değerli bir insan. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu" dedi.Ayrılık nedeniyle ilgili ise "Konuşmadığımız zaman bir çok fikir üretiliyor ama bunlar iki kişi arasında özel olan şeyler" diyerek iddiaları yalanladı. Bu yaşananlara rağmen Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerini sosyal medyada takibe devam ediyor. Birlikte çekilen fotoğrafları da hesaplarında duruyor.