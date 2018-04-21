  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Mesut Bakkal: Küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray mağlubiyeti sonrasında çok üzüldüklerini belirterek, "Alanyaspor, Süper Lig'de kalması gereken bir takım. Eğer, Allah göstermesin bugünkü mağlubiyetle küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek? Alanyaspor kimsenin tavuğuna kış dememiştir herhalde. Kendi hamuruyla, emeğiyle buralara gelmiş bir takım" dedi.

22 Nisan 2018, Pazar 00:00

  • - A
  • + A



Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sonuca üzüldüğünü söyledi.

Maçta iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını belirten Bakkal, "2-0'dan 2-2'yi yakalıyorsunuz. Sonra çok geriden çıkan pozisyonda penaltı ve kırmızı kart. Lucas'ın kaçırdığı bir gol ve 3-2 mağlup oluyorsunuz. Puana çok ihtiyacımız olan haftalar. Oyuna şaşkın başladık, oyuna iyi başlamadık. 2-0 geriye düştük. Galatasaray gibi bir takıma 2-0'dan 2-2'ye getirip, birçok pozisyon üretebiliyorsanız iyi takımsınızdır. Bu net" dedi. 

Galatasaray'ın galibiyetini küçümsemediğini belirten Bakkal, en azından maçı bir puanla kapatmayı düşündüklerini söyledi. İyi oynadıklarını ve her takımı yenecek güçlerinin olmasına rağmen yenildiklerini belirten Bakkal, kaçan pozisyonlarla canlarının yandığını söyledi.

Bir gazetecinin son haftalardaki Alanyaspor maçlarında görev alan hakemlerin tartışılan kararları hakkındaki yorumunu sorması üzerine Mesut Bakkal, şunları söyledi:

"Penaltılar yüzde yüz olmasa ben hadi diyeceğim. Şimdiki pozisyonu yine izliyorum. Yayıncı kuruluş çizgiyi de çekti, çok geriden çıkan bir pozisyon ve Muslera atılacak, kırmızı kart ve bir daha penaltı. Geçen Malatya maçında Emre Akbaba'nın penaltısının aynısı. Yani hiç mi seyredilmiyor, ben anlamıyorum. Bunların değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor herhalde. Şimdiye kadar yaklaşık 16-17 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa burada konuştum. Ortada olsa 'ha' diyeceğim, 'belki' derdik ama her maç aynı her maç."

Alanyaspor'un Süper Lig'de kalması gereken bir takım olduğunu da vurgulayan Bakkal, "Eğer Allah göstermesin bugünkü mağlubiyetle küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek? Alanyaspor kimsenin tavuğuna kış dememiştir herhalde. Kendi hamuruyla, emeğiyle buralara gelmiş bir takım. Kimsenin kuyruğuna basmamışsızdır herhalde. Çok düzgün yönetilen bir kulüp hakikaten. Ama iyi oynayan bir takım var. Buradan çıkarız herhalde, çıkacağımızı da düşünüyorum" dedi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »