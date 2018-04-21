Meryem Uzerli şarkıcı oluyor

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’dakikarakteriyle büyük bir şöhrete ulaşan, son dönemde rol aldığı projelerde başarıyı bir türlü yakalayamadı. Bu nedenle setlerden uzak kalan oyuncu, bu kez hayranlarının karşısına sesiyle çıkacak. Almanya’da ünlü bir müzisyen olan ablası Canan Uzerli’nin albümünde bir şarkı seslendirecek olan Uzerli,daha önce de ‘Annemin Yarası’ filminde şarkı söylemişti.