Mercedes-Benz Bahar Rallisi başladı

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’ün ana sponsoru olduğu iki gün sürecek rallide, 96 otomobil yarışıyor.İstanbul ve çevresinde 250 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek ralliye katılan otomobillerden 59’unda kadın pilot ve yardımcı pilotlar mücadele ederken, bu alanda rekor kırıldı.Yarış öncesinde Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, Klasik Otomobil Kulübü (KOK) Başkanı Durgut Berberoğlu, KOK Genel Sekreteri Yeliz İnanç Balıbey, KOK Sportif Faaliyetler Sorumlusu Erdal Tokcan, Çırağan Sarayı Genel Müdürü Ralph Radtke ve Çırağan Sarayı Halkla İlişkiler Direktörü Neslihan Sen katıldı.Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi, ralli organizasyonu sayesinde tüm nesilleri bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:"132 yıl önce ilk otomobili üreten Benz’den günümüze, otomobil tarihinde her zaman öncü konumda olduk. Bugün de burada aralarında 1952 model Mercedes-Benz 220 A klasik otomobilin de bulunduğu müthiş bir koleksiyona ve otomobil tarihinin yakın geçmişine tanıklık ettik. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleştirdiğimiz Mercedes-Benz Bahar Rallisi etkinliğinde bu yıl da tüm katılımcılara başarılar, izleyicilere ise keyifli seyirler diliyoruz."AA