  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Mehmet Topal: Komplo olduğunu düşünüyoruz

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topal, yaşanan olaylı Beşiktaş derbisi sonrası FB TV'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

  • - A
  • + A
Mehmet Topal: Komplo olduğunu düşünüyoruz
Fenerbahçe takım kaptanlarından başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Beşiktaş maçında yaşanılanlarla ilgili FB TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlk maçtaki 2-2’lik sonucun vermiş olduğu bir avantaj vardı. Maç iyi de başladı. Saha içinde centilmence maç geçiyordu. Bizde avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyorduk. Oyuncular arasında kötü bir şey yoktu ama anlamsız bir şekilde kimsenin istemediği olaylar yaşandı. Rakibin 10 kişi kalmasıyla, hem oyun avantajı, hem skor avantajı bizdeydi. Tabii ki bu yaşanan olaylar saha içindeki bizleri çok üzdü. Bu olayı çıkartanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olduğunu da düşünmüyorum. Bunlar gerçekten Fenerbahçeli değiller. Çünkü gerçek Fenerbahçeli taraftarlar, asla böyle bir şey yapmaz. Burada bir komplo olduğunu düşünüyoruz. Takım halinde sezon başından beri vermiş olduğumuz bir emek var. Tamamen avantaj bizdeyken, bu tür olaylara maruz kalmak; hem bizi hem de camiamızı çok üzdü."

"Bizler her zaman saha içinde kalmalıyız. Saha içinde olan, saha içinde kalır. İlk maça bakacak olursak benim de kafama bir taş geldi.  Kafam yarıldı ama biz her zaman saha içinde kalmaya gayret gösterdik. Bu konularda en çok canı yanan bir takım varsa, o da Fenerbahçe’dir. Bu tür şeylere çok maruz kaldık. Sahaya atılan yabancı maddeleri her zaman gizli bir şekilde hakem hocalarımıza verip, üstünü kapatıp; bazı şeylerin önüne geçmeye çalıştık. Profesyonelce işimizi yapmaya çalıştık. İnşallah bu oyunu yapanlar en kısa zaman içinde yakalanırlar ve bu durum çözülür."

"Vermiş olduğumuz çok büyük emekler var. Herkesin adaletli olmasını bekliyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Hükmen 3-0 olacak gibisinden. Ben kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Hükmen 3-0 olacak, çok çok çok kötü şeyler olmadı. Atılan maddeler falan bunlar istemediğimiz şeyler ama dediğim gibi bizler de bu olaylara çok maruz kaldık. Eğer bu tip bir durum olacaksa, Türkiye’de hiçbir maç oynanmaz. Her maç ertelenir. Herkesi sağduyulu ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Adalet neyse, inşallah en doğru kararı verirler."

"Saha içinde Mete hocaya kendim de söyledim. Söylediğim için gönül rahatlığıyla buradan da söyleyebilirim. Mete hoca birkaç defa oyunu durdurdu. Birkaç defa ikaz yaptırmak zorunda kaldı. Ben de ‘hocam sakin olun. Bizde bu tür şeylere maruz kaldık. Daha çok olayları ateşlemeyelim’ diye kendisine söyledim. Aslında Mete hoca biraz daha soğukkanlı davranabilirdi. Tabii o da ister istemez oyuncuları korumaya çalışıyor ama bazı hamleler, bazı müdahaleler biraz erken oldu diyebilirim. Tamamen adalet bekliyoruz. Herkesi vicdanlı karar vermeye davet ediyoruz."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »