Mehmet Ekici forma peşinde





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Uzun süre futbol oynamadığı için inişli çıkışlı bir dönemi geride bırakacak olan Ekici, son olarak ligde 2-1 kazanılan Sivas deplasmanında son 17 dakikada oynama fırsatı bulmuştu.Tecrübeli futbolcu, Antalya mücadelesi öncesi idmanların hırslı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.