Mega bebeğe mega teklif!

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, 2016’da Pınar Dilek ile hayatını birleştirmişti. 5 aylık hamile olan Pınar Tevetoğlu, bir kız bebek dünyaya getirecek. Henüz doğmadan reklamcıları peşinden koşturan Mega Bebek'in fotoğraflarını ilk kez yayınlamak için Alman ve Rus basını devreye girdi. Rus basınının, ülkelerinde çok sevilen Tarkan'a bebeğinin ilk fotoğrafını yayınlamak için 1 milyon dolar teklif ettiği öğrenildi.Doğumun gerçekleşeceği Almanya'nın önde gelen yayınları da Tarkan’ın bebeğinin fotoğrafları için kesenin ağzını açtı ve ünlü sanatçıya 1 milyon euro'luk teklifle gitti. Rol aldığı reklamlar da bile ince eleyip sık dokuyan Tarkan'ın tekliflere ne cevap vereceği merak ediliyor.