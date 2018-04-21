Mariano yine sahnede

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Son dönemde form grafiğini giderek yükselten Mariano, Başakşehir karşılaşmasının ardından Aytemiz Alanyaspor mücadelesine de damgasını vurdu.Geçen haftaki Başakşehir maçında sol ayağıyla takımına zaferi harika bir golle getiren ve 2-0’lık galibiyetin mimarı olan Brezilyalı sağ bek, bu kez de Sinan Gümüş’ün maçı kazandıran golünde asisti yapan isim oldu.Galatasaray, Süper Lig’deki en kritik maçlarından biri olan Alanyaspor deplasmanına, Başakşehir mücadelesindeki kadrosuyla çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Kupası yarı final rövanşında hayal kırıklığı yaratan takımın yarısından çoğunu oynatmadı ve ligde tekrar liderliği geri aldığı Türk Telekom Stadı’ndaki Başakşehir 11’ini sahaya sürdü.Fatih Terim’in son haftalardaki gözdesi Denayer dün gecenin de öne çıkan isimlerinden biriydi. Belçikalı stoper, yüzde 95’lik pas isabeti yakaladı. 64 pasının 61’ini doğru kullandı. 7 kez ikili mücadeleye giren Denayer, 4 top uzaklaştırmayla oynadı, hocasının isteklerini harfiyen yerine getirdi.Son dönemde gözden düşen, şans bulamayan Yasin Öztekin, Aytemiz Alanya maçının 66. dakikasında kurtarıcı olarak sahaya girdi. Belhanda’nın yerine oyuna dahil olan başarılı oyuncu, Aslan’a hücumda hareketlilik getirirken takımı da ateşleyen isimdi. Yasin, sezonun ilk yarısındaki Alanya maçında da 1 gol, 1 asistle oynamıştı.