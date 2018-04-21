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Mariano yine sahnede

Son dönemde form grafiğini giderek yükselten Mariano, Başakşehir karşılaşmasının ardından Aytemiz Alanyaspor mücadelesine de damgasını vurdu.

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Mariano yine sahnede
Son dönemde form grafiğini giderek yükselten Mariano, Başakşehir karşılaşmasının ardından Aytemiz Alanyaspor mücadelesine de damgasını vurdu.

Geçen haftaki Başakşehir maçında sol ayağıyla takımına zaferi harika bir golle getiren ve 2-0’lık galibiyetin mimarı olan Brezilyalı sağ bek, bu kez de Sinan Gümüş’ün maçı kazandıran golünde asisti yapan isim oldu.

Başakşehir kadrosu çıktı

Galatasaray, Süper Lig’deki en kritik maçlarından biri olan Alanyaspor deplasmanına, Başakşehir mücadelesindeki kadrosuyla çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Kupası yarı final rövanşında hayal kırıklığı yaratan takımın yarısından çoğunu oynatmadı ve ligde tekrar liderliği geri aldığı Türk Telekom Stadı’ndaki Başakşehir 11’ini sahaya sürdü.

Denayer’den müthiş rakamlar

Fatih Terim’in son haftalardaki gözdesi Denayer dün gecenin de öne çıkan isimlerinden biriydi. Belçikalı stoper, yüzde 95’lik pas isabeti yakaladı. 64 pasının 61’ini doğru kullandı. 7 kez ikili mücadeleye giren Denayer, 4 top uzaklaştırmayla oynadı, hocasının isteklerini harfiyen yerine getirdi.

Yasin Öztekin göze girdi

Son dönemde gözden düşen, şans bulamayan Yasin Öztekin, Aytemiz Alanya maçının 66. dakikasında kurtarıcı olarak sahaya girdi. Belhanda’nın yerine oyuna dahil olan başarılı oyuncu, Aslan’a hücumda hareketlilik getirirken takımı da ateşleyen isimdi. Yasin, sezonun ilk yarısındaki Alanya maçında da 1 gol, 1 asistle oynamıştı.


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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