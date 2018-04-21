Maria Sharapova'dan Roger Federer'e övgü!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Kadın tenisinin fenomen ismi, erkekler tenisinni gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olarak gösterilen'i övdü.şampiyonu Federer hakkında "" yorumunu yapan Sharapova sözlerini şu şekilde sürdürdü:Sharapova, yenidenkazanmayı hedefleyip hedeflemediğiyle ilgili soruyaysa "" şeklinde yanıt verdi.