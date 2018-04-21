Luka Doncic NBA Draftı'nda 

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2018 NBA Draftı'nda yer alması beklenen Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı'in resmi olarak draftta yer alacağı açıklandı.Yahoo'dan Shams Charania'nın haberine göre 2018 NBA Draftı'nın potansiyel 1 numara seçimi Luka Doncic, resmi olarak drafta katılacağını bildirdi.Real Madrid'in Sloven yıldızı bu sezon EuroLeague'de 16.3 sayı, 4.7 ribaunt, 4.4 asist ortalamaları yakaladı.EuroLeague sezonunun MVP adaylarından Luka Doncic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Slovenya ile şampiyonluk yaşamıştı.