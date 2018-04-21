Knicks, Blatt için Türkiye'ye geliyor

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NBA takımlarından New York Knicks'te Jeff Hornacek ile yolların ayrılması sonrası yeni koç arayışı devam ediyor.Ülkemizde Darüşşafaka'yı çalıştıran David Blatt de adaylar arasında bulunurken, ESPN'nin haberine göre Knicks, önümüzdeki günlerde deneyimli koç ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.Gözlemcilik yapmak üzere Avrupa'ya gelecek olan Knicks GM'i Scott Perry, bu seyahati sırasında Blatt ile bir araya gelecek.New York Knicks Başkanı Steve Mills ile David Blatt'in geçmişe dayanan güçlü bir ilişkisi bulunması sebebiyle İsrailli koç, bu iş için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.