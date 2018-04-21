Kırşehir Belediyespor TFF 3. Lig’de

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Kırşehir Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik’i uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek TFF 3. Lig’e çıktı.BAL’da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Nevşehirspor Gençlik ile Kırşehir Belediyespor, Ankara’daki Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Kırşehir Belediyespor, Tugay Tiryaki’nin 110. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Kırşehir Belediyespor, TFF 3. Lig biletini alırken, Nevşehirspor Gençlik umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Kırşehir Belediyesporlu teknik heyet ve futbolcular, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.