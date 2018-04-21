Kabustan zafere

İlişkili Haber

Fatih Terim: O koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Aytemiz Alanya maçı Galatasaray için zirveyi geri almak kadar bu sezonki deplasman kâbusuna da son vermek adına önemli bir fırsattı. Çünkü Aslan bu sezon 29 haftanın 21’inde liderlik koltuğunda otururken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplar Sarı-Kırmızılı ekibin bir kez daha zirveyi kaptırmasına neden olmuştu.Sezonun ilk 13 haftasını lider geçen Aslan, 14. haftada Beşiktaş’a rakip sahada 3-0 yenilerek ilk kez zirveyi kaybedip, koltuğu Başakşehir’e devretmişti. 15. haftada tekrar zirveye çıkan Cim Bom, 16. haftada bu kez Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2- 1 kaybederek koltuğunu yeniden rakibine bırakmıştı. 21. haftada bir kez daha zirveye çıkan Sarı- Kırmızılılar, 22. haftada Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak ikinci sıraya düştü ve yine liderlik koltuğunu Başakşehir’e kaptırdı.Galatasaray, 23. haftada tekrar liderliğe yükselirken, 5 hafta koruduğu koltuğunu bu kez deplasmanda Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybederek, bir kez daha Başakşehir’e bıraktı. Kâbusa dönen dış saha tablosu zor da olsa Alanya’da son buldu. Aslan, 2-0 öne geçtiği maçta skorun 2-2’ye gelmesini engelleyemedi, ‘senaryo yine değişmedi’ derken sahneye çıkan Sinan, şampiyonluk yolunda çok önemli bir gol attı. Kâbus unutulmaz bir zaferle bitti.