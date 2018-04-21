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İznik Ultra Maratonu başladı

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu'nun en uzun parkuru 140 kilometrelik yarış, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ın startı ile saat 00.00'da verildi. Bu sabah Orhangazi etabı da başladı.

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İznik Ultra Maratonu başladı
Türkiye'nin en çok ilgi gören ve en büyük patika yarışı İznik Ultra Maratonu başladı. Yarışlara toplamda 20 ülkeden 1000'e yakın sporcu katılıyor. Sporcular, 140, 90, 50,30 ve 15 km'lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yapma fırsatı yakalıyor.

Bu yarışların en büyük parkuru olan İznik Ultra 140K koşusu saatler 00.00'ı gösterirken başladı.140 kilometrelik bu yarışa 74 kişi katıldı.

Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle tam bir koşu festivali havasında geçen İznik Ultra Maratonu, bir çok özel sektörün işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, katılım açısından son beş yılda 10 kat büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yılki yarışlara 1000'in üzerinde sporcu katılıyor.

140K yarışında sporcular İznik'ten başlayarak Dikilitaş, Boyalıca, Ilıca, Anaçayırı, Örnekköy, Sölöz Burnu, Sölöz, Narlıca, Müşküle, Süleymaniye Derbent kontrol noktalarından tek tek geçerek İznik Gölü'nün etrafını dönmüş olacaklar. Muhteşem bir doğa eşliğinde gerçekleşecek 140 kilometrelik yarışın ilk sporcusunun 16 saat içerisinde yarışı tamamlaması bekleniyor.

ORHANGAZİ STARTI DA VERİLDİ

Orhangazi'nin de ortaklığını yürüttüğü İznik-Orhangazi Ultra Maraton yarışlarının Orhangazi'den başlayıp İznik'te tamamlanacak olan 90 kilometrelik etabının startı da verildi. 140 kilometrelik uzun etabın startının İznik'ten gece yarısı verildiği yarışların Orhangazi etabında yerliler ve yabancılar olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Kapalı Spor Salonu önünden başlayan yarışlarda tabancayı patlatarak yarışların startını verdi. Göl yolu üzerinden başlayıp, İznik gölü sahilinden, Gölyaka'ya oradan da yol güzergahı ve özel etapla İznik'e uzanacak. 
Öte yandan saat 09.00'da verilen Orhangazi startının ardından Narlıca'dan da ikinci yarışın startı 235 sporcunun katılımı ile 10.30 itibarı ile verildi.

DHA


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