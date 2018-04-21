İrfan Buz: İnancımız tamdı

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Başkent derbisine sahne olan mücadelede Gençlerbirliği’ne konuk olan Osmanlıspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Final maçına çıktık, bizim için çok önemliydi. Ruh halimiz ve inancımız tam. 3 puan kazandık. 90. dakikaya kadar üstün oynadık. Pozisyonlarımız vardı. Net skorla 3 puanımızı aldık. Daha evvel konuştuklarımızı sahaya yansıttıkları için futbolcularımı kutluyorum. Ligin son periyoduna girdik. Osmanlıspor devamlı düşen takım olarak görülüyor. Bu konuda mücadelemizi vereceğiz. Bir final kazandık ama devam edeceğiz. Başakşehir maçından da galip gelmek istiyoruz. Allah nasip ederse Osmanlıspor’u ligde bırakacağız" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği ile kendi durumlarının kolay değil olmadığını belirten Buz, "Futbolcular üzerinde inanılmaz baskı var bu nedenler kırılgan oluyorsunuz. Bu haftada ilk saniyeden itibaren oyunda olup risk almamız gerekiyordu. Mental anlamda da çok iyi olmanız gerekiyor. Bu sıralarda bulunan takımlar açısından kolay değil. Gençlerbirliği’ne de bu mücadelede başarılar diliyoruz. Uzun vadeli bakmıyorum. Bir şeye odaklanmak için diğerlerini unutmak lazım. Biz ne yapabiliriz ona bakmamız lazım. En güzel senaryoyu Rabbim yazar. Biz elimizden gelen her şeyi yaparız. İnanmak çok önemli ama inanmanın altını da çalışmakla doldurmak lazım” şeklinde konuştu.İHA