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İrfan Buz: İnancımız tamdı

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Allah nasip ederse Osmanlıspor’u ligde bırakacağız” dedi.

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İrfan Buz: İnancımız tamdı
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Başkent derbisine sahne olan mücadelede Gençlerbirliği’ne konuk olan Osmanlıspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Final maçına çıktık, bizim için çok önemliydi. Ruh halimiz ve inancımız tam. 3 puan kazandık. 90. dakikaya kadar üstün oynadık. Pozisyonlarımız vardı. Net skorla 3 puanımızı aldık. Daha evvel konuştuklarımızı sahaya yansıttıkları için futbolcularımı kutluyorum. Ligin son periyoduna girdik. Osmanlıspor devamlı düşen takım olarak görülüyor. Bu konuda mücadelemizi vereceğiz. Bir final kazandık ama devam edeceğiz. Başakşehir maçından da galip gelmek istiyoruz. Allah nasip ederse Osmanlıspor’u ligde bırakacağız" ifadelerini kullandı.

“Gençlerbirliği’ne bu mücadelede başarılar diliyoruz”

Gençlerbirliği ile kendi durumlarının kolay değil olmadığını belirten Buz, "Futbolcular üzerinde inanılmaz baskı var bu nedenler kırılgan oluyorsunuz. Bu haftada ilk saniyeden itibaren oyunda olup risk almamız gerekiyordu. Mental anlamda da çok iyi olmanız gerekiyor. Bu sıralarda bulunan takımlar açısından kolay değil. Gençlerbirliği’ne de bu mücadelede başarılar diliyoruz. Uzun vadeli bakmıyorum. Bir şeye odaklanmak için diğerlerini unutmak lazım. Biz ne yapabiliriz ona bakmamız lazım. En güzel senaryoyu Rabbim yazar. Biz elimizden gelen her şeyi yaparız. İnanmak çok önemli ama inanmanın altını da çalışmakla doldurmak lazım” şeklinde konuştu.

İHA


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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