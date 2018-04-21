İlk finalist Manchester United





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





İngiltere Federasyon Kupası’nda Manchester United, Tottenham’ı 2-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.Başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan kupanın yarı final mücadelesine hızlı başlayan Tottenham, 11. dakikada Dele Alli’nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester United, Alexis Sanchez’in 24. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Manchester United, 62. dakikada Ander Herrera’nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Manchester United, kupanın diğer yarı finalistleri Chelsea ile Southampton arasında yarın oynanacak maçın galibiyle finalde eşleşecek.