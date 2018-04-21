İbrahim Üzülmez: Çaykur Rize'ye şampiyonluk yakışır!

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Galip Güzel: "Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik"





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geri sayımda... 3. sıradaki Ankaragücü yenilip, Çaykur Rizespor ise evinde Giresunspor’u mağlup ederse 2 maç kala Karadeniz ekibi hedefe ulaşacak. Ancak teknik direktör, şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Lider oldukları 1.Lig’de, sezon sonu da yine zirvede yer almak istediklerini söyleyen başarılı hoca, “İlk 2 sıradaki takımlar Süper Lig’e çıkacak. Bu hafta sonuçlara göre işi garantileyebiriz. Ancak Rizespor’a şampiyonluk yakışır. Artık bu yoldan dönüş yok. 3 maçımız kaldı, hedefimiz 3’te 3 yapmak” dedi.