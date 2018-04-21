Hasan Sayyıdan: 6 veya 7 altın madalyaya talibiz

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Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, üst düzey madalya hedeflerinin olduğunu belirterek, "Bugüne kadar dünya kupasına 6 veya 7 sporcuyla katılıyorduk. Şimdi ise 6 veya 7 altın madalyaya talibiz. Ülkemizde yapılacak olan dünya şampiyonasında hedefimiz en üst seviyede madalya almak. Görme Engelliler Federasyonu olarak koyduğumuz hedeflere adım adım ilerliyoruz. İnşallah hedefimiz olan 6 veya 7 altın madalyaya ulaşmak istiyoruz " açıklamasını yaptı.Yarın Antalya'da başlayacak ve 2 gün sürecek olan şampiyonanın programı şu şekilde:22 Nisan Pazar Saat: 10.00 Müsabakalar22 Nisan Pazar Saat: 14.30 Açılış Töreni23 Nisan Pazartesi Saat: 10.00 Müsabakalar23 Nisan Pazartesi Saat: 17.00 Madalya Töreni