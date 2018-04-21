Gianluigi Buffon ile ilgili resmi açıklama geldi!





Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'un emektar file bekçisi'u Arjantin devi'ın istediği iddia edilmişti.40 yaşındaki başarılı eldivenin emekliliğin kıyısında olduğu bir dönemde ortaya atılan bu iddia bizzat kulüp tarafından da doğrulandı.Takımın teknik patronu, Buffon'la kontakt hâlinde olduklarını şu sözlerle ifade etti: