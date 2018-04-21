Galatasaray'ın dönüş yeri değişti

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'de 30. hafta mücadelesinde 2-0 öne geçmesine rağmen maçı tehlikeye sokan ve maçın son bölümünde galibiyet golünü bulan Galatasaray'da dönüş yeri değişti.Sarı Kırmızılılar, Alanya'daki aşırı rüzgar sebebiyle Antalya Havalimanı'ndan İstanbul'a dönüşünü gerçekleştirecek.