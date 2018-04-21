Fulya Zenginer'i kızdırdılar!

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Fulya Zenginer, Kanser Savaşçıları Derneği’nin ‘Saçım Saçın Olsun’ projesine saçlarını bağışladı. Ardından da bunu sosyal medyada paylaştı. Ancak bir takipçisi oyuncuyu reklam yapmakla suçladı. Anne ve babasını kanserden kaybeden Zenginer, "Niyetim göze sokmak değil, farkındalık yaratmak" diyerek reklam yapmadığını söyledi.