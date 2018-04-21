Fırtına tek yürek

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Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivasspor maçı öncesinde camianın önde gelen isimleri, eski başkanları, yöneticileri ve kurullarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Medical Park Stadyumu’nda yapılan tanışma ve sohbet toplantısına büyük bir katılım sağlandı. Kahvaltıda ilk sözü alan Bordo-Mavililer’in patronu, “Bizi diğer takımlardan farklı kılan bir çok faktör var o da birlik ve beraberliğimizdi. Biz bunu kaybettiğimiz zaman gücümüzden çok şey kaybediyoruz. Biraz bir birimize yaklaştığımız zaman fotoğraf farklılaşıyor. Ancak şu ana kadar maalesef bu birliği sağlayamadık. Bu günden sonra umarım işler değişecek” dedi.Fırtına’nın kurucularından biri olan Nizamettin Algan, “Özümüze dönmeye bakacağız. Birlik ve beraberliği sağlayıp gücümüzü buradan alacağız” ifadelerini kullanırken, eski başkan Faruk Özak da “Zor günlerden geçiyoruz, ama büyük takımlar, büyük düşünenler bu zorlukları aşarlar” diye konuştu.