Fikret Orman'dan flaş karar

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derbisinin hakemtarafından tatil edilmesi Türkiye'nin gündemine damga vurmaya devam ediyor.in hastanelik olduğu gecede yaşananlarla ilgili tartışmalar sürüyor.cephesi 3-0 hükmen galibiyet kararı beklerken, Fenerbahçe kanadı görüntü ve fotoğraflarla itirazlarını sürdürüyor. Karşılıklı suçlamalar ve birçok iddia gündemi meşgul ederken Fikret Orman'ın çok radikal bir karar aldığı ortaya çıktı.Derbiyi Nevzat Demir Tesisleri'nde izlerken,'in hastaneye kaldırılmasının ardından soluğu hocasının yanında olan Orman'ın özellikle koridordaki saldırı görüntülerini görünce çılgına döndüğü öğrenildi.Beşiktaş futbol takımı idari menajer yardımcısı Erdinç Gültekin'in, Saracoğlu Stadı'nın koridorlarında Fenerbahçe futbol takımı güvenlikleri Ali Bozan ve Gökhan Uyanık tarafından darp edilmesine çok sinirlenen Orman'ın, aldığı kararı tüm takıma ve idari kadroya ilettiği ortaya çıktı.Orman'ın, yöneticiler ve kulüp profesyonelleriyle Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı yaptığı ve şu kararı açıkladığı bildirildi: "Bundan sonra biz de kendi kulüp güvenliklerimizle deplasmanlara gideceğiz. Kendi güvenliklerimizi akredite edeceğiz. Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve idari kadromuz bizzat kendi güvenliklerimiz tarafından korunacak. Hepinizin bilgisi olsun."