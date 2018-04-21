FIFA Başkanı Infantino, menajerlerle buluştu

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Transfer sisteminde büyük bir revizyon hazırlığı yapan, menajerlik sistemini de değiştirmek, güncelleştirmek için kolları sıvadı. Başkanbu nedenle dünyanın önde gelen, elit menacerleriyle Zürih’te bir araya geldi.Mino Raiola, Jonathan Barnett, Rob Janssen, Roger Wittmann ve Pini Zahavi gibi ünlü isimlerin yer aldığı toplantıda Türkiye’yi Erkut Söğüt temsil etti. Söğüt bilindiği gibi Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Skodran Mustafi’nin yanı sıra son dönemde yıldızı parlayan Trabzonporlu Yusuf Yazıcı’yı da temsil ediyor.FIFA Başkanı Infantino uzun süredir uyguladıkları transfer sisteminin günümüz futboluna uyarlanması gerektiğini belirtirken, kulüplerin de aşırı harcamalarını kontrol altına almalarının artık bir zorunluluk olduğu vurgulandı.Erkut Söğüt toplantıda kısa bir konuşma yaptığını dile getirirken, “Böylesine önemli ve elit menajerlerin katılımıyla gerçekleşen bir toplantıya davet edilmem gurur verici. Bizler de görüşlerimizi, sorunlarımızı ve bu sorunların nasıl çözümlenebileceğini Başkan İnfantino ile paylaştık. Yararlı bir toplantıydı” diye konuştu.