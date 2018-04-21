Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma, saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.