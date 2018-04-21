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Fatih Terim: O koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve liderlik koltuğunu Başakşehir'den devraldı. Karşılaşma sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmayı değerlendirdi.

21 Nisan 2018, Cumartesi 23:22

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Fatih Terim: O koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor
Süper Lig'de son haftalara girildikçe heyecan hat safhalara çıkıyor. Başakşehir'in dün akşam Kayserispor'u 3-1 mağlup etmesi sonrası, Alanyaspor'un maçına daha da sarılan Galatasaray, deplasman kabusuna Alanyaspor karşısında son verdi. 

Sinan Gümüş'ün son dakikalarda attığı golle sahadan 3-2 galip ayrılan Galatasaray, 62 puana ulaştı ve liderlik koltuğunu devraldı. Teknik direktör Fatih Terim, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce Sinan ve Yasin'i yanıma çağırdım. Sinan'a böyle olmalı demiştim zaten. Çok mutluyum ikisinin de adına. Üzerlerindeki kara bulutları biraz atmış oldular. Bu oyunculara ihtiyacımız var bizim."

"Bazı oyuncularımızın devamlı oynadığı ve mental olarak yorulduğu bazı durumlarda onlara ihtiyacımız var. Sinan çok temiz ve iyi bir çocuk, yetenekleri de var. O olduğunda en azından bir tane sol ayaklı futbolcumuz oluyor sahada."

"Benim hiç öyle bir huyum yoktur. Oyuncuya kızacaksam birebir kızarım. Benim Mayıs işaretim genel manada. Buraya gelmeden Maicon'la sabah kahvaltıda konuştuk. Öyle dev gibi bir adamın bu kadar üzgün olacağını hiç tahmin etmemiştim."

"Maicon'un üzüntünün de ötesinde bir hali vardı. O koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor. Maicon bize lazım. Her kötü oynayan oyuncuyu ben atsam, seyirci affetmese, takım bulamayız."
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"Görmedim. Yemin ederim, görsem söylerim. Ben konuşmuyorum, neden konuşmadığım da çok açık. Herkes soruyor? Neden sakinsiniz, konuşmuyorsunuz. Benim bazı şeyleri hissetmemem, bilmemem, anlamamam mümkün mü? Bizler de gerilimi körüklersek işlerin bu noktaya geleceğini bildiğimi için sakin duruyorum. Eğer bir çetele tutulsa biz çok farklı öne çıkarız. Ocak'tan bu tarafa çok farklı önde oluruz. Daha taze ofsayttan yedik elendik geldik. Ben sakin olmaya çalışıyorum ki olaylar tırmanmasın. Benim tecrübem bundan daha önce başlayacağıydı. Herkes neden sakin olduğumu biraz daha iyi anlamıştır."

'Sinan gereğini yaptı'

"Kupa maçındaki gibi olmaması gerektiğinin nedenlerini konuştuk. Sinan yetenekli bir çocuk, çok düzgün iyi bir insan. Yasin de çok hassas, kötü oynadığında, oynamadığı zaman. 'Benim de Galatasaray seyircisinin de tepkisi olabilir ama bu sizi sevmiyoruz anlamında değil, sizden çok şey bekliyoruz' demiştim. Sinan da gereğini yaptı. Beklemediğimiz kupa şoku yaşadık. Ofsayt, penaltı geçiyorum ama beklemediğimiz şok yaşamıştık. Sinan sahadaki tek sol ayaklı oyuncu. Bir de böyle bir ilgi var. Onun adına ve takım adına memnunum. Yedek kulübesinden gelen skoru değiştiriyorsa o zaman iyi bir takımsınızdır. 4 maç herkese ihtiyacımız var."


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2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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