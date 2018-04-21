Fatih Terim: O koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor

İlişkili Haber

Alanyaspor-Galatasaray maçına Hasan Şaş damgası





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Süper Lig'de son haftalara girildikçe heyecan hat safhalara çıkıyor. Başakşehir'in dün akşam Kayserispor'u 3-1 mağlup etmesi sonrası, Alanyaspor'un maçına daha da sarılan Galatasaray, deplasman kabusuna Alanyaspor karşısında son verdi.Sinan Gümüş'ün son dakikalarda attığı golle sahadan 3-2 galip ayrılan Galatasaray, 62 puana ulaştı ve liderlik koltuğunu devraldı. Teknik direktör Fatih Terim, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu."Maçtan önce Sinan ve Yasin'i yanıma çağırdım. Sinan'a böyle olmalı demiştim zaten. Çok mutluyum ikisinin de adına. Üzerlerindeki kara bulutları biraz atmış oldular. Bu oyunculara ihtiyacımız var bizim.""Bazı oyuncularımızın devamlı oynadığı ve mental olarak yorulduğu bazı durumlarda onlara ihtiyacımız var. Sinan çok temiz ve iyi bir çocuk, yetenekleri de var. O olduğunda en azından bir tane sol ayaklı futbolcumuz oluyor sahada.""Benim hiç öyle bir huyum yoktur. Oyuncuya kızacaksam birebir kızarım. Benim Mayıs işaretim genel manada. Buraya gelmeden Maicon'la sabah kahvaltıda konuştuk. Öyle dev gibi bir adamın bu kadar üzgün olacağını hiç tahmin etmemiştim.""Maicon'un üzüntünün de ötesinde bir hali vardı. O koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor. Maicon bize lazım. Her kötü oynayan oyuncuyu ben atsam, seyirci affetmese, takım bulamayız.""Görmedim. Yemin ederim, görsem söylerim. Ben konuşmuyorum, neden konuşmadığım da çok açık. Herkes soruyor? Neden sakinsiniz, konuşmuyorsunuz. Benim bazı şeyleri hissetmemem, bilmemem, anlamamam mümkün mü? Bizler de gerilimi körüklersek işlerin bu noktaya geleceğini bildiğimi için sakin duruyorum. Eğer bir çetele tutulsa biz çok farklı öne çıkarız. Ocak'tan bu tarafa çok farklı önde oluruz. Daha taze ofsayttan yedik elendik geldik. Ben sakin olmaya çalışıyorum ki olaylar tırmanmasın. Benim tecrübem bundan daha önce başlayacağıydı. Herkes neden sakin olduğumu biraz daha iyi anlamıştır.""Kupa maçındaki gibi olmaması gerektiğinin nedenlerini konuştuk. Sinan yetenekli bir çocuk, çok düzgün iyi bir insan. Yasin de çok hassas, kötü oynadığında, oynamadığı zaman. 'Benim de Galatasaray seyircisinin de tepkisi olabilir ama bu sizi sevmiyoruz anlamında değil, sizden çok şey bekliyoruz' demiştim. Sinan da gereğini yaptı. Beklemediğimiz kupa şoku yaşadık. Ofsayt, penaltı geçiyorum ama beklemediğimiz şok yaşamıştık. Sinan sahadaki tek sol ayaklı oyuncu. Bir de böyle bir ilgi var. Onun adına ve takım adına memnunum. Yedek kulübesinden gelen skoru değiştiriyorsa o zaman iyi bir takımsınızdır. 4 maç herkese ihtiyacımız var."