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Fatih Terim'den sert uyarı: Galatasaray gibi bir takım...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hem Alanyaspor’u hem de dış saha fobisini yenmek istiyor. Tecrübeli hoca, “Bahanemiz kalmadı. Şampiyon bir takım deplasmanda da kazanır” diyerek takımı motive etti.

21 Nisan 2018, Cumartesi 11:37

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Medipol Başakşehir’i yendikten sonra şampiyonluk için ipleri eline alan Galatasaray’da bugünkü Alanyaspor karşılaşması öncesi en büyük tedirginlik, dış sahada kaybedilen puanlar... Teknik direktör Fatih Terim, deplasman fobisini yenmek zorunda olduklarını söyledi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; topladığı 60 puanın sadece 17’sini dış sahada alabilen sarı-kırmızılılarda Terim, “Bahanemiz kalmadı. Şampiyon bir takım gider deplasmanda da kazanır. Alanyaspor’un ligdeki durumu da ortada. Maça çok fazla asılacaklar. Gençlerbirliği maçını da  unutmayın. Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken yaşanabilecek bir kayıp bize büyük zarar verir. Bu kayıplarla bugüne geldik ama artık kredimiz kalmadı. Galatasaray gibi bir takım deplasmanda 7 kez yenilmez. 14 maçta 17 puan toplamaz. Ama bu rakamlar, maçlar geride kaldı” diye konuştuğu öğrenildi.
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Tecrübeli hoca, zor bir döneme girdiklerini belirtip bu yüzden sahada soğukkanlı ve sakin kalmaları gerektiğini dile getirdi.

‘İpler elimizde’

Terim’in uyarılarının ardından futbolcuların kendi aralarında bir toplantı düzenlediği bildirildi. Kupadaki şok elenmeden sonra ligi kazanmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen oyuncular, “Ligde ipler elimizde. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Şu anda önümüzde 5 maç var ve en iyi şekilde konsantre olup hepsini kazanmalıyız” diye görüşlerini ortaya koydular.
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2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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