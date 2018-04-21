Ezhel: Aç kaldım sosis ve salam çaldım suç mu?



KENDİMİ SANSÜRLEMEYECEĞİM

YASAKLANAN ŞEY GÜÇLENİR

TÜM AİLE ALAYLI MÜZİSYEN

BABAMI HİÇ GÖRMEDİM

ALBÜMÜ EVİN SALONUNDA KAYDETTİK



KONSERDE PARMAĞIMI KIRDILAR

Parmağına ne oldu?





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Altı aydır yatıp kalkıp onu dinliyorum.Genç yaşlı önüme çıkan herkesin kulaklarını tutup içlerine Ezhel’i basıyorum.Bazıları silkeleniyor, bazıları ‘Bu ne?!’ deyip şaşkınlıkla bakıyor.90’lı bir ‘Ankara bebesi’ Türkiye gençliğinin bir kısmını ‘kötü’ etkiledi.Onlara isyanı, enerjiyi, eğlenceyi, boşvermişliği ve özgürlüğü hatırlattı.‘Kendi patronum benim. Takım elbisemse kapüşonum, berem’ diyerek tali yolu gösterdi.‘Bazen seni yıkan şeyler tekrar eder inşa!’ diyerek güç verdi.‘Ay, güneşten daha güzel’ diyerek özgürlüğe çağırdı.Çağrısı, Sezen Aksu’nun ‘Bu çocuk yıkılır!’ twitiyle yayıldı.Ve sadece bir rap’çi değil, iyi bir ‘hikaye anlatıcısı’ olan Ezhel, her kelimesi hakiki olan şarkılarını yüzbinlere ulaştırdı.Henüz yeraltı ile yerüstünün sınırında dolanıyor.Biraz daha görünür olunca ne olacağını kestiremiyorum.Çünkü aç kaldığı için süpermarketten sosis salam çalmasını, aşık olduğu kadının bedenine duyduğu şehveti, savaşmak yerine sevişmeye çağrısını, kafasından kurtulmak için denediği yöntemleri suç saydığınızda, demek kolay ki, ilk albümü Müptezhel’in içinden ‘suç’ fışkırıyor. Parasız ve aç kalmış, polisten kaçmış, illegali de legali de görmüş, 30’una gelmeden en kötüsünü yaşamış, babasının terk ettiği bir çocuktan ne kadar suç çıkacaksa hepsini sıralıyor.Aksi gibi, kazanmayı da sevmiyor.Herkesin öne geçmek için birbirini ezdiği yolun aksine gidiyor.Yakışıklı bir şekilde, kibarca, isteyerek, özenle kaybediyor.Çünkü ‘kazanmak’ için kaybetmeyi göze aldığımız ne varsa, o ‘kaybederek’ hepsini kazanıyor.Öyle ya da böyle... Ezhel, düzenin emirlerine direnen bir özgür olarak plastiklerin içinde bir Rodin heykeli kadar gerçek. Asi, hüzünlü, içine kapanık, ışıl ışıl ve özgür. İstediği gibi yaşayamayacaksa, içinden geleni yapamayacaksa, sigarasını içip keyfini çıkaramayacaksa yaşamasın daha iyi gibi…Bayanlar baylar, karşınızda Ezhel!Evet, karnımı doyurmak için çok çaldım. Açlığı bilmemiş insana kötü ya da komik gelebilir ama benim için çok gerçek bir durumdu açlık. Gidip mahalle bakkalından çalmıyordum, süpermarketten ton balığı, sucuk, salam çalıyordum.Çok açsan yapacak bir şey yok. Suç, karnın açken sosis ve salam çalmak değildir; suç, insanları aç bırakmaktır, bence. Hem hırsızlığın yüceltildiği bir toplumda yaşamıyor muyuz zaten? Bu bir erdeme dönüşmüş gibi geliyor bana.Ne olursa olsun söylediklerimin, anlattığım hikayelerin arkasındayım. Evet, bu kadar yayılacağını düşünmüyordum ama sonuçta bir şekilde yayılacaktı. İnternetin önüne geçilemez, oraya bir şey koyduğun zaman kalıyor. Gelecekte de, ne olursa olsun şarkılarımın, sözlerimin arkasında duracağım.İleride yazacağın şarkılar da bu kadar radikal olabilecek mi? Yoksa bir otosansür gelişir mi?Ben içimden geleni yapmaya devam edeceğim, kendimi sansürlemeyeceğim. Hiçbir şeye özen bile göstermeyeceğim, sadece ne geliyorsa o. Kafamda anlatacak başka şeyler de var, onlara yoğunlaşacağım.Ben kimseye kötü örnek olacak bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama çocukların beni dinlemesi beni de rahatsız ediyor. Fakat tüm dünyada böyle sözler yazan rap’çiler var. Ben de küçük yaşlarda rap’i Eminem ile tanıdım. Onun sözleri bin beterdir. Bu bir sorun ise, çözümü aileler düşünmeli. Çocukların küçük kontrolsüz internetle kullanması engellenmeli.İstediklerini yapsınlar biz bir şekilde hallederiz. Yasaklar sadece işlerin büyümesine, güçlenmesine yol açar. Yasakladığın her ne ise mutlaka bir yerden patlar.Çıkarmazlar zaten diye düşünüyorum. Televizyonluk bir insan değilim. Sakıncalı.O zamana kadar hakkımda söylenen kötü şeyleri, küfürleri duydukça “Aga ben çok kötü bir şey yaptım galiba”, “Sercan, sen ne yaptın ya?” diyordum kendi kendime. Sezen Aksu'nun "Yıkılır" twitini görünce kendime yüklenmeyi bıraktım. “Yapmak istediğimi yaptım, kim ne derse desin artık umurumda değil. Sezen Aksu beni sevdiyse, başkaları da mutlaka anlayacaktır” dedim.Ezhel, Osmanlıca’da ‘aklı bir karış havada olan’ demek. 15 yaşında elime geçen Osmanlıca bir sözlükten seçtim bu adı. O zaman çok ergendim, zaten hala da aklım havada.Evet, kendi hayatımı idare edebiliyorum. İstediğim zengin ya da ünlü olmak, pahalı arabalar sürmek değildi. Kendi müziğimi yaparak aç kalmamak, kimseye muhtaç olmamak, sosis ve salam çalmamak istiyordum. Bunu da başardım.Şarkısı var ya, “Ankara Ankara yetersin sen bana, güzel Ankara” diye. Aynen öyle, Ankara yeter insana. İstanbul'da hep keşfedilecek yeni bir şey varmış duygusuyla yaşıyorum. Ama Ankara’nın haritası avucumda açık.Bizde tüm aile alaylı müzisyendir. Annem, devlet halk dansları topluluğunda dansçıydı. Dedem klarnetçi, Erzincanlı. Anneannem de şarkı türkü söyler hep. Ben küçükken annem ve anneannem masaya vurarak bana ritm öğretirlerdi. Belki içimdeki ritim duygusu o sıralarda doğduGitar, bağlama, ney, davul. Ama tabii hiç birinde usta değilim. Dayım da birçok enstrüman çalabiliyordu. Onu dinler, taklit ederdim.Babam emekli gazeteci ama çok görüşmedim, tanımıyorum. Ben bir yaşındayken ayrılmışlar. Bir daha görmedim. Sadece Bodrum'da olduğunu biliyorum.Annem en büyük paniği ben 15 yaşındayken yaşadı. Bir gün okuldan döndüm ve “Ben okulu bırakıyorum, rapçi olacağım” dedim. O günden sonra hiçbir şey o gün yaşadığı paniğin üzerine çıkamadı.Mantıksız geldi. Zamanımı boşa harcadığımı hissediyordum. Kullanmayacağım tonla bilgiyi kafama sıkıştırmaktansa hayatın içinde öğrenmeyi tercih ettim. Okullar sen boş bir adam ol, düşünme diye var, gibi geliyor bana.İlkokul mezunuydum ama annem üzüldüğü için sonradan açık liseyi bitirdim. Annem hep, “Oku, iş bul, çalış” diyordu. Rap ona, genç eğlencesi, serserilik gibi geliyordu. Ama şimdi çok mutlu.Oldu tabii. Çok işte çalıştım daha önce. Yastık atölyesinde de çalıştım, cafe’de de, duvar da ördüm, otelde bellboy’luk da yaptım. Anladım ki ben patrona gelemiyorum. Varoluşuma aykırı. Kimsenin cebini doldurmak için çalışamıyorum. Beraber emek verdiğim arkadaşlarımla kazandığımızı elbette paylaşırız. Ama o kapitalist sömürü düzenine girmektense aç kalırım daha iyi.Albüm için para harcamadık ki. Arkadaşımın evinin salonunda kaydettik. Evde sadece bir koltuk, bir bilgisayar, bir de mikrofon vardı. Uyanır uyanmaz arkadaşlarla başlıyorduk kayıt yapmaya. Ben rap yaparken susuyorlardı, kaydı durdurunca herkes konuşmaya başlıyordu. Öyle bir ortam…Arabesk müzik sevdiğini duydum. Rap ve arabesk duygusal olarak benziyor mu sence?Acı benziyor. Ama Rap Çarliston biberidir, arabesk sağlam bir Chili biberi gibidir. Farkı ise arabesk acıyı kader olarak kabul eder, Rap isyan eder. Arabesk, Türkiye'nin Blues’udur.İzmir’deki konserde bir seyircim kırdı! Tam sahneden inerken birisi şapkamı çekti, ben de tuttum refleks olarak. “Şapkanı verir misin?” diye sorsa verirdim belki ama benden zorla alınca sinirlendim. Bırakmadım. O tutunca beş kişi daha tuttu. Ben de onlara karşı çekerken kırılmış.Ettim valla.Hayır.Küfür ve eleştiri umrumda da değil. Ama karşılık veririm, küfürleşiriz karşılıklı.Ne desin! Güldü hahaha.Hayır ilişkimiz bitti ama arada görüşüyoruz, kötü değiliz.