EuroLeague Play-Off 2. maçlarının MVP'si Sergio Rodriguez

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off turu ikinci maç döneminin MVP'si (En Değerli Oyuncu) belli oldu.Takımı CSKA Moskova'nın, Khimki Moskova'yı 89-84'lük skorla yenerek seride 2-0 öne geçmesinde büyük pay sahibi olan Sergio Rodriguez bu ünvana layık görüldü.Attığı 26 sayıyla kariyer rekoru kıran İspanyol basketbolcu, bu performansına ayrıca 10 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ekledi.