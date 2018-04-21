Eskişehir Basket’ten 4 maçlık galibiyet serisi

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle taraftarlarının yüzünü güldürdü.Eskişehir ekibi ligin 26. haftasında konuk ettiği Yeşilgiresun Belediyespor’u 86-75 mağlup ederek, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.Ligde 9 maç üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından 23. haftada sahasında Darüşşafaka’yı 89-82 yenen Eskişehir Basket, kötü gidişata son verdi.Siyah-kırmızılı takım, bir sonraki haftada da Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 76-72 mağlup etti.Ligin 25. haftasında, yabancı oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkan Trabzonspor’u deplasmanda 86-73 yenen Eskişehir Basket, bugün ağırladığı Yeşilgiresun Belediyespor karşısında sahadan 86-75 galip ayrılarak kazanma serisini 4 maça taşıdı.Galip geldiği son 4 maçta rakip potalara 337 sayı atan Eskişehir temsilcisi, potasında ise 302 sayı gördü.Eskişehir Basket, play-off yolunda sürdürdüğü mücadelesinde 27. haftada deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.